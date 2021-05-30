 

“Miss Pantenol 2021”. Никитюк опубликовала фото и видео с отдыха

30.05.2021, 12:38, Новости дня
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“Miss Pantenol 2021. Мой 67-й купальник”, – написала она.

На фото Никитюк предстала в темно-зеленом купальнике и с бокалом коктейля в руке.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Незаконно быть такой красивой! Это я говорю как адвокат”, – прокомментировала пост advokat.nazarenko.

“Люди жалуются, власть разводит руками, что делать с Ивановной, которая снова соблазняет большинство населения Украины?”, – написала askyent.

30 мая Никитюк поделилась с подписчиками видео, на котором пытается оседлать надувного единорога в бассейне. Ведущая отдыхает в отеле Rixos Premium Bodrum.

“Если оседлать коня не получается с первого раза. То обязательно получится… с никакого”, – отметила она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Слышу уже новую песню”, – написал в комментариях продюсер Руслан Квинта.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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