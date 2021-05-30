Во Львовской области автомобиль врезался в жилой дом, пострадало четыре человека
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ДТП произошло около 23.40 в городе Мостиска.
“Водитель автомобиля ВАЗ 2110, житель города Мостиска 1993 года рождения, двигаясь по дороге в сторону Львова, не справился с управлением и въехал в жилой дом”, – говорится в сообщении.
В результате пострадал водитель и трое пассажиров авто, они госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/3975639065806917
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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