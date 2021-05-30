“Есть то, что не меняется никогда”. Кличко поздравил киевлян с днем города

“Киев меняется. Но кое-что не меняется никогда – это наша любовь к Киеву. С днем рождения, любимый город”, – сказал Кличко.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/302975591368050/

Контекст:

Столица Украины вошла в список из 100 лучших городов мира – в международном рейтинге компании Resonance Киев занял 87-е место. В первую сотню Киев попал впервые, в прошлом рейтинге он занимал 139-е место.

День Киева празднуется в последнее воскресенье мая с 1982 года. Первое празднование было приурочено к 1500-летию города.

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