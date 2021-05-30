 

Президент Германии Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок

30.05.2021, 12:38, Новости дня
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Об этом сообщил телеканал Welt.

“Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве федерального президента”, – сказал он. 

Лидер партии “Христианско-социальный союз” (ХСС), премьер-министр земли Бавария Маркус Зедер сказал Welt, что заявление Штайнмайера приняли к сведению, но решение будет принято после выборов в Бундестаг. 

ХСС и “Христианско-демократический союз” (ХДС) обсудят этот вопрос вместе, уточнил он. 

Контекст:

Президент Германии — первое лицо государства, но реальная исполнительная власть в стране принадлежит федеральному канцлеру. Штайнмайер вступил в полномочия 12-го президента ФРГ 19 марта 2017 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году. 

Нынешний канцлер Германии, представитель ХДС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны уже 15 лет, отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы, которые пройдут этой осенью. Об этом она заявила еще в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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