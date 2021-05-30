Пашинян оценил предложение РФ об урегулировании на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что предложения РФ по урегулированию ситуации на границе с Азербайджаном приемлемы для Еревана.

«Для нас приемлемы предложения нашего стратегического партнера – России, по урегулированию ситуации на границе, и об этом вице-премьер Мгер Григорян сказал в интервью. Мы считаем, что эти предложения приемлемы, и конкретно говорим, как на практике их реализовать», – цитирует его РИА «Новости».

Также он уточнил, что Армения считает приемлемыми предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ об ответном выводе сторонами войск с приграничной линии и начала после этого процесса делимитации и демаркации границ под международной эгидой.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян назвал приемлемым предложение Москвы по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, Баку поддержал предложение РФ о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы. Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шестерых армянских солдат при попытке перейти границу и заминировать пути снабжения. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных попали в плен, когда «проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области» на границе с Азербайджаном.