Глава РФПИ рассказал об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире

Вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает большой спрос во всем мире, это связано с ее эффективностью и показателями безопасности, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», – цитирует его РИА «Новости».

Также он уточнил, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждается не только российскими данными.

«Это также данные Мексики, Аргентины, Венгрии и многих других стран, которые используют российскую вакцину», – добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных. По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.