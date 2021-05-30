Мнение: Теплая компания

С победой на выборах Асада поздравили следующие лидеры: глава ливанской “Хезболы”, лидер иракских шиитов ас-Садр, президент России, президент Ирана, президент Ливана, президент Палестины, лидер Северной Кореи, президент Венесуэлы, президент Кубы.

Ну, то что Россия в такой теплой компании, давно уже вопросов нет. Уровень президента России — это уровень какого-то лидера Хезболлы или религиозного лидера одной из общин Ирака. Сам факт присутствия в подобных списках лучше любого «Воскресного помета» говорит о реальном месте нынешней России в мире — между Хезболлой и Венесуэлой.

Интересно то, что ни одного «союзника» России, скажем, из стран СНГ, здесь нет. Что тоже позволяет делать вывод об авторитете Кремля на постсоветском пространстве.

Что же касается «победителя» «выборов» в Сирии — то Асад потерпел поражение примерно в первой половине 2013 года. От разгрома его спас Иран, который ввел на территорию Сирии порядка 80 тысяч человек из своих прокси-структур, постепенно доведя их количество до 100-120 тысяч. Естественно, Иран решал не задачи благотворительности, он реализовывал свой проект шиитского пояса, который без Сирии был нежизнеспособным (как ЕАЭС не имеет ни малейших шансов без Украины, к примеру).

Но и Иран не вытянул войну в Сирии — к началу 2015 года назревал полный разгром остатков верных Асаду сил (по сути, ими оставалась Республиканская гвардия и частные наемные группировки олигархов из окружения Асада) и шиитских проиранских группировок. Ситуацию спас Путин, который решал свои собственные задачи, возникшие вокруг Турецкого потока.

Проблема в том, что режим Асада без внешней помощи удержать власть не может. Повторяется сюжет Наджибуллы, который был вполне дееспособен и мог успешно сопротивляться Альянсу Семи, но только при условии постоянной поддержки со стороны СССР. Когда эта поддержка была прекращена, Наджиб продержался буквально полтора месяца, и Альянс вошел в Кабул.

Поэтому «выборы» не имеют ни малейшего значения. Асад занимает свой пост только потому, что часть Сирии оккупирована Ираном и Россией, и им нужен кто-то, кто будет формально легализовывать эту оккупацию. Ни для чего иного Асад ни Кремлю, ни Тегерану, в общем-то, не нужен.

А компания поздравляющих, действительно, предельно одиозная. Наркокартели, террористы, исламские фашисты, мафиози — компания просто навыбор. Неудивительно, что соседи России по бывшему советскому пространству не горят желанием вляпываться в подобный список.

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