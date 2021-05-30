 

Володин назвал важнейший закон месяца

30.05.2021, 12:16, Разное
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен: важнейший закон из тех, что были приняты в мае — проект, предусматривающий три новые меры адресной поддержки семей с детьми. Инициатива была озвучена в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Одна из предусмотренных мер представляет собой выплату пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Право на такую помощь при этом имеют родители, воспитывающие детей в одиночку, либо родители, получающие алименты, согласно решению суда. Доход семьи на каждого её члена в этом случае должен быть меньше или равен прожиточному минимуму в конкретном субъекте. При наличии всех этих условий, такие семьи получат суммы в размере 50% прожиточного минимума для несовершеннолетних в регионе. Причем, в случае, когда детей в семье несколько, выплаты осуществляются на каждого из них.

Кроме того, новые выплаты начнут получать будущие мамы, если они встали на учёт в медучреждениях после шести недель беременности. Пособия будут выплачиваться каждый месяц до рождения ребёнка.

Также дополнительная помощь будет оказываться семьям с маленькими детьми. Родителям малышей будут начисляться больничные выплаты в увеличенном размере по уходу за ребёнком до семи лет включительно. Их сумма будет составлять 100% средней зарплаты вне зависимости от стажа. Согласно новому закону, размер выплат не будет зависеть от условий, в которых проходит лечение ребенок — стационарных или амбулаторных. Новые пособия россияне начнут получать с 1 июля 2021 года.



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