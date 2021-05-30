Кто в заложниках у Лукашенко?

Что общего у Марии Захаровой и Софьи Сапеги, кроме российского паспорта.

Из личной мстительности Александр Лукашенко спровоцировал крупнейший международный скандал 2021 года. Перехват самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту в рамках Евросоюза, и арест оппозиционного блогера Романа Протасевича, де-факто закрыли небо над Беларусью. Под угрозой полного разорения бизнес национального перевозчика «Белавиа», половина маршрутной сети которого оказалась закрытой. На подходе санкции Европы и США против ключевых отраслей промышленности, подконтрольной Лукашенко.

В действиях человека, называющего себя президентом Беларуси, нет никакого смысла — не случайно им так радовалась Маргарита Симоньян. С учетом сложных отношений Лукашенко и Кремля можно было ожидать, что явное самоуправство экс-батьки будет использовано российской стороной для показательной критики минских перегибов. Захватив в заложницы российскую гражданку Софью Сапегу, подругу Протасевича, Лукашенко дал властям РФ прекрасную возможность выступить «голосом разума» и «миротворцами». Ведь на фоне Окрестина выглядеть гуманистами совсем не сложно.

Однако в течение недели, прошедшей с момента захвата самолета Ryanair, российские власти продолжают демонстрировать лояльность Лукашенко.

Официальная позиция МИДа по поводу инцидента заключается в том, что Минск действовал в рамках законных полномочий, а вот реакция Запада «шокирует». Что касается Сапеги, то она обвиняется в «нескольких преступлениях», так что волноваться не о чем — минский суд разберется.

28 мая началась длительная встреча Путина и Лукашенко в Сочи, в опубликованном фрагменте беседы дается намек на то, что «Запад еще хуже», поскольку однажды закрывал воздушное пространство для самолета президента Боливии Эво Моралеса, летящего из Москвы. Хуже, потому что самолеты президентов значат, по мнению властителей, для мира и геополитики гораздо больше, чем какие-то рейсы лоукостера с блогерами и гражданами России.

Потери экономики Беларуси будут велики, а заплатят за них, судя по всему, российские граждане: кроме московских друзей Лукашенко денег больше никто не даст. Кремль не использует свой шанс быть «хорошим полицейским» и входит в расширяющийся скандал в качестве ключевого партнера белорусского диктатора и его надежного тыла. Почему это происходит?

Внутриполитическая ситуация в РФ за последние два года драматически изменилась: там, где в 2019 году были многотысячные шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова, теперь запрещена практически любая политическая жизнь, и независимых депутатов за попытку собраться вместе отправляют в автозаки. Государство убивает общество, обосновывая целесообразность этих действий «кольцом врагов», в окружении которых якобы находится Россия.

Привыкнув к этой роли карателя для иноагентов, репрессивная машина набирает собственную инерцию и покушается уже на интересы кремлевских элит.

Не быть соучастником безумия Лукашенко в этом контексте почти невозможно. Кремлевские жители сами становятся заложниками своих действий — на их счастье, в отличие от Софьи Сапеги, это заложничество проходит не в минской тюрьме. «Жесткая рука» государства душит государственных мужей за горло, и разжать хватку не получается, ведь иначе все увидят слабость.

«Фашистская гидра Запада пытается растоптать единство нашего народа» — примерно такие тексты сегодня почти ежедневно порождает официальное минское телевидение. Российская пропаганда не спорит: возможно, это те самые главные слова, которое она всегда мечтала сказать сама.

Кирилл Мартынов

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