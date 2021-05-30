Начинаются испытания рестайлинга Hyundai Creta для Индии

— 2022 г. Hyundai Creta имеет обновленную панель

— Ожидается, что модель прибудет к индийским берегам где-то в следующем году.

Hyundai представила Creta второго поколения в Индии еще в марте 2020 года. Сейчас компания начала работу над обновлением модели среднего возраста, шпионские изображения которой всплыли с улиц Южной Кореи.

Как видно на шпионских изображениях, рестайлинг Hyundai Creta 2022 года сильно закутан в камуфляж, не раскрывая многие детали. Более пристальный взгляд на лицевую панель показывает, что модель получит пересмотренный набор раздельных фар и новую решетку радиатора, которая может быть основана на новом языке дизайна от бренда. Боковой профиль также имеет новый набор легкосплавных дисков, а задний профиль, хотя и скрыт, как ожидается, получит переработанный бампер, а также нельзя исключать обновленный набор задних фонарей.

Детали, касающиеся изменений интерьера предстоящего фейслифтинга Hyundai Creta, на данный момент остаются неизвестными, хотя модель, вероятно, получит пересмотренную обивку и несколько новых функций. Ожидается, что под капотом рестайлинг Creta, который может появиться в следующем году, будет установлен тот же 1,5-литровый бензиновый двигатель, 1,5-литровый дизельный двигатель и 1,4-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Следите за обновлениями.