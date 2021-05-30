В Израиле найден уникальный наконечник стрелы из библейской битвы

Археологи обнаружили в одном из регионов Израиля уникальный исторический артефакт. На территории, на которой некогда находился древний город Геф, исследователи нашли наконечник стрелы из библейской битвы.

Команда учёных провела раскопки на территории древнего города Геф в Израиле. В этом населенном пункте, согласно библейским текстам, проживали филистимляне, одни из противников израильтян. Этот город также указывается и как малая родина воина Голиафа – гиганта, поверженного в бою царем Давидом камнем, выпущенным из пращи.

Исследуя предметы, найденные в слоях земли в данной местности, специалисты обнаружили наконечник стрелы. Учёные уверены, что он мог остаться здесь именно после битвы, описанной в Святом Писании. Стрела, выпущенная в библейском сражении, принадлежала, скорее всего, филистимским войскам. Стоит отметить, что Геф указывается в Библии как один из пяти царских городов. Оружие было изготовлено здесь же, древними ремесленниками вражеского по отношению к израильтянам стана.

Об этом свидетельствуют многочисленные мастерские, расположенные на территории по всему городу. Изготовители наконечников для копий и стрел обеспечивали оборону городских муров от неприятеля. Причем найден раритет библейских времён практически рядом с одной из подобных мастерских. Как пишет «Политэксперт», уникальный фрагмент стрелы извлекли из грунтовых слоев примерно в трёхстах метрах от места его производства.

Источник: politexpert.net