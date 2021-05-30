Онколог Карасев назвал факторы развития рака у здорового человека

Врач-онколог Иван Карасев пояснил о факторах риска рака у здорового человека. По его словам, не нужно игнорировать базовые потребности организма в виде регулярного питания, восьмичасового сна, регулярной физической активности, иначе произойдет сбой и возрастет риск развития ряда серьезных патологий.

Одной из причин онкологии является острое эмоциональное и физическое истощение. Врач пояснил о некоторых эффективных правилах для улучшения состояния. Первое, что нужно сделать, – начать отдыхать на выходных. Многие недооценивают это правило, поэтому на дни отдыха планируют выполнение различных мелких задач. Рацион питания необходимо контролировать даже на выходных. Различные вкусности нужно выбирать осознанно, огромное значение имеет баланс белков, жиров и углеводов. Если эти правила будут соблюдены, к концу выходных человек будет чувствовать легкость.

В выходные не нужно спасть 12 часов в сутки. Пересып отрицательно сказывается на здоровье. В субботу и воскресенье допускается сон на 1-2 часа больше, нежели в будни.

Улучшает настроение и повышает эмоциональный фон чистота вокруг. Важно уделить время созданию уюта на выходных, достаточно выделить на эту работу 1-2 часа.

Источник: rg.ru