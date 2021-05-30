 

“Очень справедливо”. Джамала прокомментировала результат Go-A на “Евровидении 2021”

30.05.2021, 11:40, Новости дня
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На вопрос ведущей, болела ли Джамала за Måneskin, певица сказала: “На итальянца (солиста группы Дамиано Давида. – “ГОРДОН”) я как-то не обратила внимание, но у него есть безумный фактор привлечения. Он смотрит на тебя и говорит: “Смотри меня до конца!” И у тебя нет шанса. Это абсолютная победа. И поэтому мне кажется, что Go-A заняли пятое место очень справедливо и очень честно”.

22 мая Джамала назвала своих фаворитов на “Евровидении 2021”. 

“Мне очень понравилась Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту. Энергичная и крутая! Хочу отметить отличного вокалиста из Швейцарии Гьона Мухарремая. И конечно же, я влюблена в группу из Исландии Gagnamagnið. Они волшебные!” – сказала певица.

Контекст:

Торжественная церемония открытия музыкального конкурса “Евровидение 2021” прошла в Роттердаме (Нидерланды) 16 мая. Конкурс проходил на арене Ahoy. Участие в “Евровидении 2021” приняли представители 39 стран.

В финале 22 мая выступили 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, а также еще шесть стран, которые попали в финал автоматически: Нидерланды как страна – хозяйка конкурса и пять главных спонсоров – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Победителем стала группа Måneskin из Италии. Украина заняла пятое место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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