 

Семье Протасевича удалось узнать, в каком СИЗО он находится

30.05.2021, 11:40, Новости дня
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Семья Протасевича узнала об этом в пятницу, 28 мая, когда его сестре удалось передать ему посылку.

“Мы до конца не знали, где он находится, пока дочка не передала посылку. А раз ее приняли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено – предметы личной гигиены… Он книгу просил через адвоката, но ее не приняли, потому что печатная продукция запрещена”, – заявил Дмитрий Протасевич.

По его словам, сын через адвоката попросил родителей писать ему письма.

“Не факт, что письмо дойдет”, – добавил отец журналиста.

“Русская служба BBC” отметила, что в этом же СИЗО удерживают и девушку Аротасевича, гражданку РФ Софию Сапегу, которая была арестована.

Контекст:

Адвокат Протасевича Инесса Оленская впервые встретилась с ним 27 мая.  Она рассказала, что у ее подзащитного “все хорошо, он бодрый, позитивный и веселый, волноваться нечего”. Из-за подписки о неразглашении она не приводила другой информации. Также Оленская заявила, что жизни и здоровью Протасевича “ничего не угрожало и не угрожает”. 

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA, оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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