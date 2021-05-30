 

В Индии во время свадьбы умерла невеста. Замуж выдали ее сестру

30.05.2021, 11:40, Новости дня
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Невесте, которую звали Сурабхи, стало плохо перед финальной церемонией, она упала радом с женихом и потеряла сознание; врач констатировал смерть от сердечного приступа. 

Издание отмечает, что вместо умершей замуж выдали ее младшую сестру Нишу. 

Брат невесты Саурабх рассказал агентству IANS, что семья жениха и невесты не знали, как поступить в этой ситуации и “кто-то предложил”, чтобы замуж вышла младшая сестра. 

Прощание со старшей сестрой, по словам брата, состоялось на следующий день.

Другой родственник –  дядя девушек Аджаб Сингх – сказал агентству, что семье умершей пришлось нелегко. “Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а в другой комнате праздновалась свадьба другой дочери. Мы никогда не были свидетелями таких смешанных эмоций”, – отметил он. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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