В Индии во время свадьбы умерла невеста. Замуж выдали ее сестру

Невесте, которую звали Сурабхи, стало плохо перед финальной церемонией, она упала радом с женихом и потеряла сознание; врач констатировал смерть от сердечного приступа.

Издание отмечает, что вместо умершей замуж выдали ее младшую сестру Нишу.

Брат невесты Саурабх рассказал агентству IANS, что семья жениха и невесты не знали, как поступить в этой ситуации и “кто-то предложил”, чтобы замуж вышла младшая сестра.

Прощание со старшей сестрой, по словам брата, состоялось на следующий день.

Другой родственник – дядя девушек Аджаб Сингх – сказал агентству, что семье умершей пришлось нелегко. “Одна дочь лежала мертвой в одной комнате, а в другой комнате праздновалась свадьба другой дочери. Мы никогда не были свидетелями таких смешанных эмоций”, – отметил он.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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