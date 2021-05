Сотрудники Google признали незаконный сбор данных о пользователях

Американская компания Google усложнила пользователям смартфонов поиск настроек конфиденциальности с целью заполучить информацию об их местоположении, а сотрудники корпорации об этом знали, сообщил Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.

В 2020 году генпрокуратура штата Аризона подала иск против Google, обвинив корпорацию в незаконном сборе данных. Как отмечает СМИ, компания продолжала получать сведения о геолокации, даже когда эта функция в телефоне была отключена. Также Google заставляла производителей «прятать» от пользователей настройки конфиденциальности «посредством активного искажения и/или сокрытия фактов», передает РИА «Новости».

Согласно документам, корпорация использует различные способы сбора данных о местоположении, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google.

«Возможно, именно так Apple нас одолеет», – сказал один из сотрудников корпорации, добавив, что Apple «с большей вероятностью» позволяла людям пользоваться приложениями и сервисами на основе определения местоположения, не делясь при этом сведениями.

Представитель Google Хосе Кастанеда в комментарии для издания The Verge заявил, что генпрокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты, участвующие в судебном иске, «изо всех сил постарались неправильно охарактеризовать наши услуги».

В апреле австрийская некоммерческая организация None of Your Business (NOYB), возглавляемая активистом Максом Шремсом, подала во Франции жалобу на американскую компанию Google, которую она подозревает в незаконном слежении за пользователями смартфонов с операционной системой Android.