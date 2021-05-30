 

Автомобиль упал в реку на Юге Москвы

30.05.2021, 11:34, Новости дня
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В Москве автомобиль выехал с проезжей части на Нагатинской набережной и упал в реку, пробив ограждение. Водителя осматривают медики, сообщили пресс-службе столичного ГУМВД.

«Автомобиль наехал на препятствие, после чего опрокинулся в воду. Водителя сейчас осматривают медики», – приводит РИА «Новости» сообщение.

 

Как сообщил дептранс Москвы в своем Telegram, инцидент произошел в районе дома 32 на Нагатинской набережной. «На месте работают оперативные службы. Движение не затруднено. Движение в направлении Варшавского шоссе полностью перекрыто», – добавили в ведомстве.



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