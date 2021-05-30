Мнение: Америка скатывается в средневековье

Негры подали в суд на МакДональдс. Если бы я был негром, я бы тоже был недоволен фастфуд-гигантом: он продвигает вредные пищевые привычки, которые ведут к ожирению и прочим болезням у чернокожей части населения США. Американские активисты, однако, выбрали для иска в 10 млрд долларов другой повод. Оказывается, МакДональдс практически не заказывает рекламу на телеканалах, принадлежащих чернокожим:

https://secretmag.ru/news/ot-makdonaldsa-potrebovali-usd10-mlrd-iz-za-reklamy-kotoroi-ne-bylo-v-etom-uvideli-rasizm.htm

Истец указал, что «Макдоналдс» нарушил федеральные и местные законы о правах при распределении рекламных бюджетов. По подсчётам Аллена, в 2019 году компания потратила на телерекламу в США около $1,6 млрд, из которых менее $5 млн (0,31%) получили телеканалы, принадлежащие чернокожим. Кроме того, за всё время существования Entertainment Studios Network «Макдоналдс» ни разу не попытался разместить на этой платформе свою рекламу, но заплатил миллионы долларов за промо в аналогичных сетях, принадлежащих белым, указано в заявлении.

Понятно, что это привычный для Америки расизм. Согласно известному советскому анекдоту, порядочный ректор консерватории прикажет принимать в класс скрипки не евреев и не русских, а тех, кто лучше сдаст вступительные экзамены. Уверен, что и МакДональдс размещает рекламу «вслепую», полностью игнорируя цвет кожи владельцев телеканала.

Негров в США — около 13%. Они значительно беднее белых, образование у них в среднем гораздо хуже, и в серьёзном медиабизнесе, уверен, негров ещё меньше. Если мы добавим традиционный этнический колорит, из-за которого даже в России некоторые национальности представлены в медиатусовке непропорционально широко, можно будет заключить, что чернокожие владеют очень небольшой долей крупных телеканалов. Треть процента, на которую указывает истец — вполне здоровый, на первый взгляд, показатель.

Беда в том, что равенство в современных США никому не нужно. Америка скатывается в глубины средневековья, когда земли и должности раздавались по праву рождения, вне зависимости от личных талантов и достижений. Если родился в семье мясника, можешь уже особо не напрягаться. Работа мясника тебе обеспечена законом, никто её не отберёт. Но и карьеру ты тоже не сделаешь, так как у представителей всех профессий и, тем более, у руководителей тоже есть свои наследники.

В США уже есть одна отрасль экономики со средневековыми порядками — медицина. Чтобы стать доктором, чтобы заняться бизнесом в области медицины, в США нужно заплатить огромные деньги. Позже эти деньги окупаются, так как гильдия врачей закрыта от конкуренции, и потому может выставлять пациентам совершенно безумные счета. Если в Мексике лекарство стоит 20 долларов, а операция — 500 долларов, мы можем ожидать, что в США то же лекарство будет стоить 1000 долларов, а такая же операция — 25 тысяч долларов.

Сейчас активисты БЛМ пытаются установить похожее варварство и в других отраслях. Идея в том, чтобы негры получали от бизнеса существенную дань просто потому, что они негры. МакДональдс уже пообещал выделить 10% от своего рекламного бюджета компаниям, которые принадлежат меньшинствам. Не уверен, что этого будет достаточно. Сила сейчас явно на стороне расистов, а если так, то они могут потребовать и 20%, и даже 50%. Речь идёт об огромных деньгах, так что проблем с поддержкой в СМИ и с дорогими адвокатами у расистов не будет.

Как справедливо указывают российские блогеры, главная проблема «угнетённых меньшинств» — это их отсталая культура. Чтобы жить как условные голландцы, нужно и вести себя так же: соблюдать законы, приходить на работу вовремя, работать на совесть, поднимать профессиональный уровень, сберегать деньги. Вместо этого меньшинства требуют «отнять и поделить». Мало того — они ещё и бьются за право сохранить свою «самобытную» культуру, которая как раз и опускает их на дно общества: презрение к работе и учёбе, бравирование нарушением закона, менталитет «ведра с крабами», постоянное нытьё о тяжёлой жизни.

Америка явно свернула не туда. Вместо того, чтобы прививать неграм культуру голландцев, она усиленно прививает голландцам культуру негров. Опыт ЮАР показывает, что закончится это навряд ли хорошо.