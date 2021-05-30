Прекрасная холостячка – Личное мнение

В телевизионном спектакле Холостяк простеньким зрительницам вчера показали финал — победила модель Екатерина Сафарова.

Ну, как модель? Жопу колесом подчёркивает жопо-платье, и если не смотреть на пальцы рук девушки, можно даже поверить в то, что она действительно модель.



Фото: Соцсети

По-моему, это совершенно правильный выбор креативного продюсера представления Армена Оганяна.

Тимати — душный. Невеста Катя — скучная, хоть часто и голенькая. Тимурка — компактный. Катька — с него росточком.

Унылость победительницы финала — под стать протухлости завидного жениха.

В общем, два сапога — пара, хотя, конечно, какая там пара? В это могут верить только очень наивные зрители спектакля на ТНТ.

А с другой стороны, чего Тимурке терять? Духовная близость уже всем очевидна (оба скучные), но и физическое — тоже важно!

Я не могу оторвать взгляд от форм Кати. Коренастенькая такая, жопастенькая, сисястенькая — женщина будто создана для семьи.



Фото: Соцсети

И родит широким тазом легко, и выкормит объёмной грудью, а потом Тимурка её сольёт.

Впрочем, можно и не сливать — мне всё не дают покоя пальцы Кати, никогда таких не видала. Они прекрасны и словно созданы, чтобы нежно брать что-то маленькое. Нежно — потому что пальчики пухленькие. Маленькое — потому что пальчики тоже маленькие.

Тимур, мне кажется, что это именно то, что нужно тебе! В таких руках всё твоё будет казаться не таким уж и маленьким! Глядишь, вместе с Катей и избавишься от комплексов по поводу своего росточка и прочих размеров.

Как вам такая парочка? Соответствуют?

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