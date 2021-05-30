 

Стамбульский патриархат рассмотрит вопрос о признании Эрдогана главой церкви

30.05.2021, 12:53, Разное
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Синод Стамбульской православной церкви рассмотрит вопрос о признании главой церкви президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подобная практика широко распространена в развитых европейских странах, таких как Великобритания, Норвегия и Швеция.

Стамбульский патриархат рассмотрит вопрос о признании Эрдогана главой церквиПленарное заседание синода пройдёт в мечети Айя-София в Стамбуле. В случае, если решение будет принято, действующий Стамбульский патриарх Варфоломей II будет исполнять обязанности предстоятеля церкви до смерти или отречения, после чего вся полнота церковной власти, включая право рукополагать епископов и отлучать от церкви, перейдёт Эрдогану. На Фанаре пояснили, что главным приоритетом Вселенской церкви является поддержка национальных интересов Турции и укрепление её мощи на международной арене.

Турецкое руководство уже поддержало инициативу духовенства и пообещало объявить джихад тем православным церквям, которые откажутся войти в евхаристическое общение с патриархом Реджепом I.

– Посмотрите, как живут цивилизованные народы. В Британии глава церкви – королева. В Швеции – король. В Норвегии – тоже король. При этом всё это считается демократией. У нас даже короля нет, главой церкви станет демократически избранный и всенародно любимый пожизненный лидер. Каждый, кто заявит, что решение турецких православных верующих нарушает какие-то порядки, будет объявлен врагом не только Иисуса, но и Аллаха, и мы объявим ему крестовый поход и джихад, – заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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