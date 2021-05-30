Мнение: Лукашенко виляет Путиным?
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Смотрю на фотографию Путина с Лукашенко , сделанную во время морской прогулки в окресностях Сочи (отсюда), читаю стенограмму, о чем говорили Путин и Лукашенко… А в голову назойливо лезут цитаты и поговорки.
«Мы в ответе за тех, кого приучаем…»
«Скажи мне кто тебе Лукашенко, и я скажу кто ты…»
«Сколько Лукашенко не корми, он все равно волком смотрит…»
«Хвост виляет собакой»
И пр., пр., пр… И т.д. и т. п…..
Это только мне приходят такие мысли?
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Источник: Ирек Муртазин
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