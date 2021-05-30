 

Мнение: Лукашенко виляет Путиным?

30.05.2021, 11:06, Разное
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Смотрю на фотографию Путина с Лукашенко , сделанную во время морской прогулки в окресностях Сочи (отсюда), читаю стенограмму,  о чем говорили Путин и Лукашенко…  А в голову назойливо лезут   цитаты и поговорки.

«Мы в ответе за тех, кого приучаем…»

«Скажи мне кто тебе Лукашенко, и я скажу кто ты…»

«Сколько Лукашенко не корми, он все равно волком смотрит…»

«Хвост виляет собакой»

И пр., пр., пр… И т.д. и т. п…..

Это только мне приходят такие мысли?

Источник: Ирек Муртазин



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