 

MG Motor объединяет усилия с Attero для утилизации аккумуляторов электромобилей в Индии

30.05.2021, 10:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

— Партнерство, направленное на переработку аккумуляторов электромобилей

— Направлен на минимизацию углеродного следа пользователей ZS EV

MG Motor India сотрудничает с Attero по переработке аккумуляторов электромобилей в Индии. Сотрудничество направлено на повторное использование и переработку литий-ионных аккумуляторов электромобилей в Индии после окончания их жизненного цикла. Attero — индийская компания по управлению электронными активами и поставщик чистых технологий, которая осуществляет управление утилизацией батарей в стране.

В феврале 2021 года MG выпустила обновленный ZS EV. Внедорожник получил увеличенный дорожный просвет на 177 мм и измененное соотношение сторон на 55 мм для 17-дюймовых легкосплавных дисков. Что касается трансмиссии, то аккумуляторная батарея на 44,5 кВтч была изменена, чтобы увеличить заявленную дальность полета до 419 км. Выходная мощность остается неизменной — 141 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

Выступая по этому случаю, Раджив Чаба, президент и управляющий директор MG Motor India, сказал: «Мы постоянно работаем над расширением экосистемы в области электромобилей, будучи одними из первых участников в этом сегменте. Партнерство с Attero дает нашим клиентам больше уверенности в том, что срок службы батареи истек. Этот шаг будет способствовать ответственной переработке отходов и еще больше минимизирует углеродный след пользователей ZS EV, одновременно поддерживая местную экономику ».

Нитин Гупта, главный исполнительный директор Attero, сказал: «Мы верим в устойчивые подходы, поскольку мы привержены видению« Чистая Индия, Зеленая Индия ». Все больше людей покупают электромобили из-за экологических проблем и с готовностью стимулируют их внедрение. Сегодня в Attero мы даем Индии возможность внедрять больше инноваций и разрушать мировую парадигму, производя минимальные электронные отходы, при этом мы владеем более 30 глобальными патентами на наши технологии переработки. Мы рады объединиться с MG и чувствуем, что Attero лучше всего подходит для высокопроизводительных аккумуляторов, используемых в его автомобилях ».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / «Всем плевать»: большинство клинических испытаний в России проводится без одобрения Минздрава

17.07 / Регулярный секс оказался способным снизить риск смерти от рака

28.07 / Мнение: Мятеж в Сиэтле

31.01 / На незаконную акцию во Владивостоке пришли только десять человек

31.08 / В РФ количество смертей из-за коронавируса в августе сократилось на 30,8%

13.12 / Без Идеологии не жить?

08.07 / Бывший продюсер озвучила заработок Харламова

11.09 / Мнение: Выставка графики «Райские яблоки»

11.03 / Мнение: Война Украины с Донбассом. Тик-Так-Новости

22.05 / СМИ рассказали о последних годах жизни Любови Полищук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика