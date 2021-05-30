Ученые обнаружили эффективный комплекс препаратов против лейкоза

Ученые из Австралии обнаружили эффективный комплекс препаратов, способный предотвратить развитие лейкемии у детей. На основе действующих веществ планируется создать лекарство, которое будет бороться с данной проблемой.

Лекарственное средство должно снизить риск развития двух разновидностей рака крови. В составе препарата присутствует вещество под названием киназ, именно его свойства исследовались в ходе эксперимента.

В сочетании с действующим веществом специалисты проверили свыше пяти тысяч лекарственных средств. Проведенный эксперимент показал положительные результаты. По словам ученых, обнаруженный комплекс лекарств поможет разработать наиболее эффективное средство, которое поможет справиться с проявлениями у детей рака крови, пишет «Политэксперт».