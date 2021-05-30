 

Ученые обнаружили эффективный комплекс препаратов против лейкоза

30.05.2021, 10:44, Разное
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Ученые из Австралии обнаружили эффективный комплекс препаратов, способный предотвратить развитие лейкемии у детей. На основе действующих веществ планируется создать лекарство, которое будет бороться с данной проблемой.
Лекарственное средство должно снизить риск развития двух разновидностей рака крови. В составе препарата присутствует вещество под названием киназ, именно его свойства исследовались в ходе эксперимента.

В сочетании с действующим веществом специалисты проверили свыше пяти тысяч лекарственных средств. Проведенный эксперимент показал положительные результаты. По словам ученых, обнаруженный комплекс лекарств поможет разработать наиболее эффективное средство, которое поможет справиться с проявлениями у детей рака крови, пишет «Политэксперт».



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