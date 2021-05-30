Названы последствия сексуального воздержания

Эксперт Александра Миллер в ходе интервью пояснила о последствиях сексуального воздержания. Она назвала болезни, которые могут появиться при отказе от интима.

Секс с постоянным партнером положительно воздействует на иммунитет. Когда интимный контакт происходит с разными людьми, то он, напротив, разрушается. В жизни женщины постоянное отсутствие секса сильно не отразится на ее репродуктивной функции. Мужчинам, в свою очередь, важно вырабатывать подвижные сперматозоиды. Если половой акт не происходит на постоянное основе, не исключены импотенция, простатит, бесплодие.

Положительными сторонами регулярного секса являются улучшение настроения, крепкий сон, снижение тяги к употреблению сладостей. Все дело в том, что нормализуется уровень гормонов.

Женщины в случае длительного отсутствия секса могут страдать очень тяжелой формой ПМС. Этот синдром проявляется в виде мигрени, нервозности, частой смене настроения. Отказ от интимных контактов отрицательно сказывается на работе щитовидной железы, нередко развивается депрессия и появляются приступы неврастении.

Источник: riafan.ru