 

Названы последствия сексуального воздержания

30.05.2021, 10:44, Разное
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Эксперт Александра Миллер в ходе интервью пояснила о последствиях сексуального воздержания. Она назвала болезни, которые могут появиться при отказе от интима.
Секс с постоянным партнером положительно воздействует на иммунитет. Когда интимный контакт происходит с разными людьми, то он, напротив, разрушается. В жизни женщины постоянное отсутствие секса сильно не отразится на ее репродуктивной функции. Мужчинам, в свою очередь, важно вырабатывать подвижные сперматозоиды. Если половой акт не происходит на постоянное основе, не исключены импотенция, простатит, бесплодие.

Положительными сторонами регулярного секса являются улучшение настроения, крепкий сон, снижение тяги к употреблению сладостей. Все дело в том, что нормализуется уровень гормонов.

Женщины в случае длительного отсутствия секса могут страдать очень тяжелой формой ПМС. Этот синдром проявляется в виде мигрени, нервозности, частой смене настроения. Отказ от интимных контактов отрицательно сказывается на работе щитовидной железы, нередко развивается депрессия и появляются приступы неврастении.

Источник: riafan.ru



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