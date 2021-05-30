“Монстр автономности” Realme C25s с 6000 мА·ч, 48 Мп и 128 ГБ за 12500 рублей готов к выходу

Новый смартфон, претендующий на звание монстра автономности, готова выпустить на рынок компания Realme. C25s получил батарею на 6000 мА·ч, камеру с главным датчиком на 48 Мп и 128 ГБ памяти, причем стоимость его в РФ составляет 12,5 тысячи рублей.

В современном мире мобильные телефоны давно стали больше, чем просто средство связи. Фото- и видеосъёмка, мультимедиа и игры, все это требует большего объема аккумулятора. Поэтому многие производители стараются создать смартфон с максимально возможной автономностью. Новый гаджет Realme C25s, который увидит свет в ближайшее время, уже называют монстром за вместительную батарею в 6 тысяч мА·ч. Пополнить ее энергию можно с помощью быстрой зарядки в 18 Ватт. Модель будет достаточно удобной в использовании, ее вес составляет 209 граммов, а толщина – 9,6 миллиметра при длине и ширине корпуса соответственно 164,5 и 75,9 мм.

Кроме того, аппарат получил и ряд других актуальных функций и опций. О них эксперты техносферы сделали вывод из документации, опубликованной в базе регулятора ЕЭК. Realme C25s значится в их каталоге под кодом RMX3195. Так, IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма получил разрешение 1600 на 720 точек. 8-мегапиксельный фронтальный объектив производитель разместил в каплевидном вырезе экрана вверху по центру. Главный датчик основной фото-видео-камеры здесь 48-мегапиксельный, дополняет его сенсор на 2 миллиона пикселей.

Мощность и продуктивность гаджету обеспечивает однокристальная мобильная платформа Helio G85 от MediaTek. За многозадачность аппарата отвечает 4-гигабайтный чип формата LPDDR4X. Хранить любого рода контент можно на встроенном флэш-накопителе ёмкостью 128 гигабайт или карте памяти microSD. Есть в Realme C25s также стандартный 3,5-миллиметровый разъемом для наушников и порт USB-C.

Продажи в Китае стартуют с 12 июня. Стоимость устройства составит 170 долларов США, для российских потребителей ценник будет достигать примерно 12,5 тысячи рублей.

Источник: www.ixbt.com