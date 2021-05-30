 

Еще один штат США признал Голодомор геноцидом

30.05.2021, 10:42, Новости дня
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Соответствующую резолюцию приняли 26 мая. “За” проголосовали 142 члена Палаты представителей, “против” не голосовал никто. 

“Палата представителей законодательного собрания Техаса 87-го созыва признает ноябрь 2021 года месяцем памяти о геноциде украинцев и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших”, – говорится в документе. 

Комитет США по признанию Голодомора геноцидом в Facebook отмечает, что Техас стал 23-м американским штатом, который признал Голодомор актом геноцида. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3789009307877449&id=115928911852192

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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