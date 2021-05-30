Стало известно, сколько людей привили центры вакцинации в Киеве и Львове в первый день работы

Как сообщил в Facebook замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, в столичном центре вакцинации, открытом на базе Международного выставочного центра, 29 мая вакцинировали 1395 человек.

“В центре сегодня работали 16 бригад, в которые входят регистратор, врач и медсестра. Кроме того, работала бригада “скорой”. К ней, кстати, обратились два человека. Они в госпитализации не нуждались и после оказанной помощи и наблюдения покинули центр”, – написал он.

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/3990452321020611

Департамент здравоохранения Львовской облгосадминистрации сообщил в Facebook, что 29 мая в центре вакцинации, организованном на базе стадиона “Арена Львов”, привили 384 человека.

“В центре работали четыре специально обученные бригады. Две бригады – до обеда, другие две – после обеда. Прививки проводят жителям нашей области, которые зарегистрировались в приложении “Дія”, – сообщили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/healthloda/posts/317025630014455

Контекст:

29 мая в Украине сделали 8592 прививки от коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в Украине с начала кампании первую дозу получили 1 015 976, полностью вакцинированы (получили две дозы) – 125 437 украинцев.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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