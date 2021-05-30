 

Умер экс-посол Украины в Таиланде

30.05.2021, 10:42, Новости дня
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“Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким”, – написал он. 

О причинах смерти не сообщается. 

Жахлива новина. Вночі обірвалося життя Посла України в Таїланді Андрія Бешти. Він був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом, який віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким. pic.twitter.com/YOfLP8s5h1

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2021

Андрей Бешта умер в возрасте 45 лет. Он был послом Украины в Таиланде с 2015 года, с 2017 занимал также должность посла в Мьянме и Лаосе по совместительству, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Он работал в МИД с 1998 года. 

6 апреля Зеленский подписал указ о его увольнении с должности посла. Как пишет “Украинская правда”, Бешта уже готовился к отъезду в Украину, последние недели он оставался в Таиланде: закрывал дела, проводил прощальные встречи и переговоры как представитель Киева. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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