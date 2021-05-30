“Рождение звезды”. Дочь Белуччи и Касселя украсила обложку глянцевого журнала
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“Рождение звезды. Дева Кассель стала героиней нашей обложки за июнь/июль”, – отметили в посте.
Девушка снялась в топе с цветочными узорами. Волосы гладко зачесаны, голову модели украсила роза.
В сообщении подчеркнули, что образ Dolce Rose создан для рекламы парфюма Dolce & Gabbana.
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В феврале 2021 года Дева Кассель стала героиней обложки французского глянцевого издания Elle.
Контекст:
Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Ее дебют как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.
Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.
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