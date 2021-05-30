“Рождение звезды”. Дочь Белуччи и Касселя украсила обложку глянцевого журнала

“Рождение звезды. Дева Кассель стала героиней нашей обложки за июнь/июль”, – отметили в посте.

Девушка снялась в топе с цветочными узорами. Волосы гладко зачесаны, голову модели украсила роза.

В сообщении подчеркнули, что образ Dolce Rose создан для рекламы парфюма Dolce & Gabbana.

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Публикация от Harper’s Bazaar Me * xico (@harpersbazaarmx)

В феврале 2021 года Дева Кассель стала героиней обложки французского глянцевого издания Elle.

Контекст:

Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Ее дебют как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

Журнал о моде Elle был основан во Франции в 1945 году. Во Франции издание имеет еженедельные тиражи.

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