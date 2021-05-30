“Его сердцебиение заряжает”. Зеленский поздравил киевлян с Днем Киева

Глава государства заявил, что Киев – “особенный” и нет человека, который бы “не нашел в нем что-то свое”.

“Уютные и полны истории улочки Подола и широкие проспекты спальных районов – завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает. Если бы Киев был человеком, сегодня я хотел бы просто его обнять и сказать: “Люблю тебя, старичок!” С днем рождения, Киев!” – написал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2826673714249653

Контекст:

День Киева отмечают в последнее воскресенье мая.

—