 

Мнение: Митинг в поддержку Палестины в Вашингтоне

30.05.2021, 10:38, Разное
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Большой митинг в Вашингтоне у мемориала Линкольна с требованием к американским властям признать Израиль государством проводящим политику апартеида, прекратить военную помощь Израилю и ввести против него санкции. Перспективы всех трех требований на текущем этапе развития американской политики – маловероятны, даже несмотря на то, что митинг в поддержку Палестины проводился при поддержке движения Black Lives Matter. До флагов КСИР и "Хезбаллы", как это были на протестах в Лондоне, в Вашингтоне дело пока не дошло.

Источник: Colonel Cassad



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