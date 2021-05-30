В Нижневартовске грузовик столкнулся с пассажирским поездом

Под Нижневартовском (ХМАО) грузовик столкнулся с пассажирским поездом, водитель грузовика находится в реанимации, поезд отправился дальше.

«Сегодня на железнодорожном переезде Мыхпай произошло столкновение автомобиля «Камаз» с пассажирским поездом 085-Е Нижневартовск – Москва. В результате аварии пострадал водитель автомобиля, ушиб грудной клетки, сейчас он находится в больнице. Среди пассажиров поезда пострадавших нет», – сообщила городская администрация во «ВКонтакте».

Уточняется, что поезд осмотрели специалисты, он был направлен по дальнейшему маршруту.

«Водитель Камаза в реанимации. По словам очевидцев – во время движения поезда «Камаз» стоял у стоп-линии, но потом начал движение в сторону идущего поезда», – сообщили в муниципальном управленим по делам ГО и ЧС Нижневартовска во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе М2 «Крым» в Тульской области один человек погиб и восемь пострадали, среди них – четверо детей.