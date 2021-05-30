 

Мясников рассказал об опасности чувства недосыпа

30.05.2021, 10:36, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что «чувство разбитости» после пробуждения может свидетельствовать о нарушении дыхания во время сна.

Отвечая на вопрос зрителя в эфире телеканала «Россия 1», медик заявил, что чувство недосыпа может свидетельствовать о слип-апноэ (обструктивное апноэ сна). По его словам, этот недуг приводит к тяжелым заболеваниям и повышенному риску смерти, передает РИА «Новости».

«Человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап!» – объяснил Мясников.

Он порекомендовал обратиться к врачу-сомнологу, чтобы диагностировать синдром. Если диагноз подтвердится, потребуется индивидуальное лечение, в том числе аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

Апноэ – остановка дыхательных движений. В частности, может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких.

Ранее Мясников рассказал о «национальном бедствии» России.



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