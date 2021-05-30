 

Премьер Баварии призвал ускорить регистрацию «Спутника V» в Европе

30.05.2021, 10:36, Новости дня
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Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) нужно ускорить процесс сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

«Темпы вакцинации нельзя снижать. Прежде всего, нужно ускорить процесс вокруг [регистрации в ЕС] «Спутника V», – сказал политик. По его словам, «исключительно из идеологических причин» затягивать этот процесс нельзя, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

Юавария ожидает получить 2,5 млн доз российской вакцины, если она будет сертифицирована в ЕМА. При этом, как сообщается в статье, регистрация может последовать лишь к сентябрю.

Российской внешней разведке стало известно – регистрация в ЕС российской вакцины от COVID-19 тормозится из-за давления на Европейское лекарственное агентство из высоких кабинетов брюссельской бюрократии. При этом власти ЕС предлагают разрешить въезд только тем, кто привит одобренными европейским регулятором вакцинами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не придется ли путешествующим россиянам прививаться зарубежными препаратами.



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