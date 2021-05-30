Мнение: Сомнительная победа

Компания Domestos, проводя конкурс на худший школьный туалет в стране (где "победителю" гарантирован ремонт этого санитарного помещения) вряд ли имела в виду политическую подоплеку у своей затеи. Это, конечно, чистый маркетинговый ход, хотя и весьма специфический.

Однако сотни фотографий, которые поступили на "конкурс" перевели мероприятие из рекламного в самую настоящую политику. И внутреннюю, и внешнюю. То, что власть относится к народу, как к скоту, особо не скрывается. "Лучшее – детям" в данном случае выглядит издевательством. Если эти туалеты – лучшее, что может дать страна своему новому поколению, то что тогда не-лучшее??

Скажите, вот зачем нужно 600 миллиардов долларов тратить на помощь иностранным бандитам, наркобарыгам, фашистам и просто непонятно кому, если у вас в стране дети банально не могут справить нужду по-человечески? Как можно гордиться трубами в сто миллиардов долларов, зарытых в землю и похороненных в море, если вы не в состоянии обеспечить банальными удобствами детей? Для чего нужно каждый год вспоминать победу, к которой вы вообще никаким боком не причастны, если вы относитесь к своему народу хуже, чем к пленным немцам?

Нелюди, которые сегодня захватили нашу страну, всю её доводят до состояния школьных туалетов, обдирая плитку, лишь бы украсть еще хотя бы копейку. "Доместос", сама не желая, приоткрыла крышку на вонючем и загаженном унитазе, в который бандиты превратили (уже превратили) огромную страну.

Даже странно, что пока компанию не объявили иностранным агентом, нежелательной организацией и террористической группировкой, запрещенной в России – один этот конкурс тянет на целую серию терактов, подрывающих (или подмывающих) устои и скрепы.

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