Многослойность на пике моды: как вписать в свой образ трендовые украшения лета

Образ современной женщины достаточно сложно представить без стильных и эффектных украшений. В 2021 году в тренде не только ювелирные изделия, выполненные из дорогих металлов, но так же и бижутерия. Эти украшения способны практически поменять образ и сделать его более притягательным. Вот некоторые лучшие актуальные варианты.

Крупные серьги

Большие листы из драгоценных металлов, используемые в качестве сережек, постепенно становятся все более популярными и заполняют модные бутики аксессуаров. Это один из самых популярных трендов.

Такие серьги отлично подчеркнут совершенно любой образ, а также станут хорошим универсальным аксессуаром, который подходит практически к любому стилю.

При выборе таких украшений, нужно помнить о том, что они должны быть достаточно крупными и массивными, чтобы создаваемый образ точно не остался без внимания.

Аксессуары из бисера

Бусы или браслеты, выполненные из разноцветного бисера в стиле 90-х годов, являются основным трендом летнего сезона.

Такие ретро-аксессуары можно легко сочетать вместе с ракушками, жемчугом или же легкими металлическими цепочками. Они прекрасно подойдут для завершения простого повседневного образа.

Жемчужные сочетания

Аксессуары, выполненные из жемчуга, уже достаточно давно стали неотъемлемой частью образа многих девушек. Многие считают, что такие украшения старят, однако это совершенно не так.

Если хочется чего-то более стильного и оригинального, то стоит выбирать для себя красивые жемчужные украшения, дополненные металлическими вставками. Кроме того, стоит обратить внимание на достаточно оригинальные асимметричные формы.

Жемчуг хорошо смотрится в сочетании с золотом. В стильных и оригинальных ожерельях особенно эффектно выглядят крупные ювелирные камни. Можно также выбрать для себя красивые серьги, аксессуары на голову и колечки.

Глиняные кольца

Это один из основных трендов украшений, заслуживший большую популярность в 2021 году. Красочные глиняные кольца пришли к нам из нулевых годов.

Этот вариант отлично подходит молодым и смелым девушкам, которые готовы экспериментировать. Яркие цвета и необычные грубые формы делают глиняные кольца просто удивительными аксессуарами, которые подойдут под любой образ.

Многослойные сочетания

Бусы из бисера, цепочки и жемчуг – все это отлично сочетается между собой. Если вы не можете определиться с тем, что больше всего вам подойдет, нужно брать совершенно все. Дизайнеры и стилисты достаточно часто экспериментируют с такими стильными и эффектными комбинациями.

Этот вариант ношения аксессуаров можно наблюдать на многих модных показах. Он помогает сделать образ более интересным и ярким. Этот тренд подразумевает под собой множество украшений, надетых сразу. Именно поэтому не стоит бояться переусердствовать с аксессуарами. Их точно много не бывает, что демонстрируют нам ведущие дизайнеры.

Много колец на разных фалангах пальцев, большое количество браслетов, сразу несколько цепочек, а также обилие заколок станут основным стилистическим приемом и помогут сделать образ более ярким.