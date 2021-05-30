Mahindra Thar накапливает более 55 000 бронирований, из них 47% — автоматически.

— Махиндра Тар регистрирует более 55 000 бронирований в Индии за последние восемь месяцев

— 47% бронирований приходятся на автоматические варианты.

— Махиндра вероятно, представит пятидверный Thar где-то в 2022 году.

Mahindra Thar второго поколения был запущен в Индии в октябре 2020 года. Внедорожник сильно завоевал популярность на индийском рынке и собрал более 55 000 заказов, из которых 47 процентов — на автоматический вариант. Внедорожник доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Mahindra Thar признан самым безопасным внедорожником с четырехзвездочным рейтингом безопасности по версии Global NCAP. Удовлетворяя спрос клиентов на пятидверную версию, Mahindra, вероятно, представит в Индии версию с более длинной колесной базой где-то в 2022 году. С технической точки зрения, пятидверная версия будет по-прежнему оснащаться существующими вариантами трансмиссии. Чтобы узнать больше о пятидверном Mahindra Thar, щелкните здесь.

Под капотом Mahindra Thar доступен с двумя вариантами двигателей. 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель mStallion развивает 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В то время как дизельная версия оснащена 2,2-литровым двигателем mHawk, который выдает 130 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Эти двигатели могут быть представлены в вариантах с шестиступенчатой ​​механической или шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Прочный внедорожник получает систему полного привода и раздаточную коробку с ручным переключением передач.