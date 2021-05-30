 

Mahindra Thar накапливает более 55 000 бронирований, из них 47% — автоматически.

30.05.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Махиндра Тар регистрирует более 55 000 бронирований в Индии за последние восемь месяцев

— 47% бронирований приходятся на автоматические варианты.

Махиндра вероятно, представит пятидверный Thar где-то в 2022 году.

Mahindra Thar второго поколения был запущен в Индии в октябре 2020 года. Внедорожник сильно завоевал популярность на индийском рынке и собрал более 55 000 заказов, из которых 47 процентов — на автоматический вариант. Внедорожник доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Mahindra Thar признан самым безопасным внедорожником с четырехзвездочным рейтингом безопасности по версии Global NCAP. Удовлетворяя спрос клиентов на пятидверную версию, Mahindra, вероятно, представит в Индии версию с более длинной колесной базой где-то в 2022 году. С технической точки зрения, пятидверная версия будет по-прежнему оснащаться существующими вариантами трансмиссии. Чтобы узнать больше о пятидверном Mahindra Thar, щелкните здесь.

Под капотом Mahindra Thar доступен с двумя вариантами двигателей. 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель mStallion развивает 150 л.с. и 320 Нм крутящего момента. В то время как дизельная версия оснащена 2,2-литровым двигателем mHawk, который выдает 130 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Эти двигатели могут быть представлены в вариантах с шестиступенчатой ​​механической или шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Прочный внедорожник получает систему полного привода и раздаточную коробку с ручным переключением передач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.03 / Раздевшаяся Тина Канделаки попросила не напоминать ей о возрасте

11.01 / Пентагон издал детскую книгу о том, как Иуда, генерал Сулеймани и Андрей Громыко решили украсть демократию

28.05 / Политолог Сосновский опасается срыва встречи Путина и Байдена: Идет перегруппировка

23.04 / Ученые назвали приводящий к раннему слабоумию важный социальный фактор

22.09 / Мнение: Последние недели

10.07 / Мнение: “Ольхон” о перспективах ДНР и ЛНР

18.12 / Просто он работает волшебником

14.04 / Мнение: Американский железный фронт

12.11 / Samsung официально презентовала флагманский чипсет Exynos 1080

22.07 / Мошенники на марше: секта “Призыва-нет” запугивает россиян службой в армии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика