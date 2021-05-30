 

BAIC представил обновлённую версию внедорожника Beijing BJ9

30.05.2021, 9:52, Новости дня
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Автомобильный гигант BAIC готовится к выпуску обновленного внедорожника Beijing BJ9.

Новинка по техническому оснащению соответствует немецкой модели Mercedes-Benz GL 2011 года выпуска. Вместе с тем новая модель отличается решеткой радиатора, бамперами, а также светодиодной оптикой. Что касается интерьера, то здесь установили увеличенный экран мультимедийного комплекса, а также адаптивный круиз-контроль и панорамную крышу. Кроме того, под капотом китайского внедорожника установлен 3-литровый двигатель на 333 л.с. мощности.

Также автомобиль получил систему полного привода и девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Цена автомобиля на местном рынке в базовой комплектации составляет от 698 тысяч юаней.



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