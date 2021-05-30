 

Geely представил интерьер нового кроссовера Geely Atlas Pro для России

30.05.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выход обновленного кроссовера Geely Atlas Pro на российском рынке состоится в третьем квартале 2021 года.

Главным отличием модели от базовой комплектации указывают усовершенствованную подвеску, а также некоторые изменения по кузову. Распознать полноразмерный кроссовер Geely Atlas Pro не составит труда по светодиодной оптике, решетке радиатора, аэродинамическим отверстиям, а также бамперам и хромированным вставкам. Задняя дверь получила электропривод для удобства эксплуатации.

По интерьеру салона Geely Atlas Pro напоминает актуальное поколение Geely Tugella, где установлен 12,3-дюймовый дисплей высокого разрешения и цифровая панель приборов. Остальные параметры остались теми же, что и у предшественника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Вирусолог: Дети могут заболевать COVID-19 также часто, как и взрослые

01.09 / После трагедии в Портленде Дональд Трамп вступил в перепалку с мэром

05.05 / В Японии призвали выработать «солидарный подход» в отношении России

26.03 / Железняк о конфликте в “Голосе”: Я бы не делал из этого апокалипсиса и не говорил бы о расколах

06.04 / Пашинян обсудит с Путиным в Москве военно-техническое сотрудничество

12.08 / Люди выстроились в «цепь солидарности» у посольства Белоруссии в Москве

02.04 / CNN – саудовский принц отрицает, что ОПЕК+ увеличила добычу нефти под давлением США

11.01 / Фурса: США ввели санкции против Дубинского. Мама любит скорость и любит, чтобы сына сидел дома, хранил деньги в кэше и пользовался “Одноклассниками”

15.02 / Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 19 млн рублей

31.03 / Обнародованы сроки начала продаж в РФ нового Mercedes-Benz C-Class

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика