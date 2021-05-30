Geely представил интерьер нового кроссовера Geely Atlas Pro для России

Выход обновленного кроссовера Geely Atlas Pro на российском рынке состоится в третьем квартале 2021 года.

Главным отличием модели от базовой комплектации указывают усовершенствованную подвеску, а также некоторые изменения по кузову. Распознать полноразмерный кроссовер Geely Atlas Pro не составит труда по светодиодной оптике, решетке радиатора, аэродинамическим отверстиям, а также бамперам и хромированным вставкам. Задняя дверь получила электропривод для удобства эксплуатации.

По интерьеру салона Geely Atlas Pro напоминает актуальное поколение Geely Tugella, где установлен 12,3-дюймовый дисплей высокого разрешения и цифровая панель приборов. Остальные параметры остались теми же, что и у предшественника.