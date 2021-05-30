 

Автоэксперты: Подсолнечное масло оказалось отличным средством возвращения авто к новой жизни

30.05.2021, 9:46, Разное
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Отечественные автоэксперты рассказали о необычных способах использования подсолнечного масла в гараже. Оказывается, у пищевого продукта немало преимуществ.
Во-первых, при помощи растительного масла легко убираются следы от наклеек: для этого достаточно нанести пару капель на поверхность, а через 5-7 минут вытереть грязь тряпкой. Во-вторых, если масло смешать с лимонной кислотой в равных пропорциях, то существует вероятность возвращения былого блеска тусклому автомобильному пластику, торпеде, деревянным вставкам и даже «рояльному лаку». Отполированные детали будут выглядеть намного лучше, чем после дорогой импортной косметики. Сначала нужно подготовить пластиковые детали, очистив их от грязи и пыли, а после обработки лимонно-масляным средством их необходимо натереть чистой сухой тряпкой или ветошью. В результате поверхность не будет жирной, а пыль станет притягивается меньше.

Так же можно вернуть жизнь и креслам из кожи. Сначала лимонно-масляная смесь наносится на повреждённую поверхность, а через пару минут вытирается любым удобным подручным средством, передаёт ПолитЭксперт.



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