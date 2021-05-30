Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником

Известная российская юмористка Елена Воробей прокомментировала активно распространяющиеся слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, который является чиновником. Несмотря на то, что у знаменитости присутствовало кольцо на безымянном пальце правой руки, она заявила, что пока официально не вышла замуж.

На одной из недавних премий Елена Воробей появилась с шикарным ювелирным украшением на руке. Она сразу же пояснила представителям СМИ, что собирается сыграть свадьбу со своим возлюбленным. Знаменитость намекнула, что пара «плавно подошла» к ЗАГСу. Многие поклонники пришли к выводу, что свадьба уже давно состоялась, но оказалось, что подготовительные мероприятия к бракосочетанию еще не завершены.

Как завил юморист Сергей Дроботенко, Воробей и ее избранник только готовятся к свадьбе. В эфире программы «Ты не поверишь» артист сказал, что пара все планирует только относительно.

Сама же Елена Воробей уже длительное время строит отношения с мужчиной, личность которого предпочитает не раскрывать. Пародистка уверенна – возлюбленный послан ей судьбой. Об избраннике юмористки известно только то, что он работает госслужащим, пишет «Политэксперт».