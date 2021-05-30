 

Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником

30.05.2021, 9:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известная российская юмористка Елена Воробей прокомментировала активно распространяющиеся слухи о тайной свадьбе с возлюбленным, который является чиновником. Несмотря на то, что у знаменитости присутствовало кольцо на безымянном пальце правой руки, она заявила, что пока официально не вышла замуж.
На одной из недавних премий Елена Воробей появилась с шикарным ювелирным украшением на руке. Она сразу же пояснила представителям СМИ, что собирается сыграть свадьбу со своим возлюбленным. Знаменитость намекнула, что пара «плавно подошла» к ЗАГСу. Многие поклонники пришли к выводу, что свадьба уже давно состоялась, но оказалось, что подготовительные мероприятия к бракосочетанию еще не завершены.

Как завил юморист Сергей Дроботенко, Воробей и ее избранник только готовятся к свадьбе. В эфире программы «Ты не поверишь» артист сказал, что пара все планирует только относительно.

Сама же Елена Воробей уже длительное время строит отношения с мужчиной, личность которого предпочитает не раскрывать. Пародистка уверенна – возлюбленный послан ей судьбой. Об избраннике юмористки известно только то, что он работает госслужащим, пишет «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Мнение: Русский сегодня сражается ни больше ни меньше, чем за признание своего человеческого достоинства

12.03 / Отвалите, простые люди – Личное мнение

19.10 / Срок службы в армии для простолюдинов увеличат до 10 лет

25.05 / Новая книга в соавторстве с Брэдом Фельдом приглашает основателей получать еженедельник Ницше.

31.12 / Ученые: Чай воздействует на когнитивные функции пожилых людей

20.04 / Старший сын с травмой, младший – дома: как Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают на Мальдивах

11.04 / Ученые рассказали о большой пользе горького шоколада для здоровья человека

13.03 / Мнение: Кино

19.05 / Художник показал разницу между жизнью с собакой и жизнью без неё. И это две параллельные вселенные

04.09 / Световое шоу 2198 дронов в Петербурге установило мировой рекорд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика