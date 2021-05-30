Юрий Лоза насмешливо высказался о Филиппе Киркорове

Юрий Лоза иронично высказался о Филиппе Киркорове. Поводом для публикации музыкантом насмешливой заметки в Сети стал футбол и многочисленные проект поп-короля.

Как известно, несмотря на статус поп-короля российской эстрады, Филипп Киркоров имеет болгарские корни. Именно поэтому на очередном матче футбольных сборных Болгарии и Российской Федерации гимн РФ доверили исполнять бывшему супругу Аллы Пугачевой. Однако такой выбор понравился не всем, свой скепсис в беседе с журналистами выразил и музыкант Юрий Лоза.

Известный своими ироническими высказываниями относительно тех или иных событий, артист в этот раз позволил себе насмешливый комментарий о Филиппе Бедросовиче. С автором и исполнителем хита «Плот» журналисты связались, чтобы узнать его мнение о неоднозначной ситуации. Отвечая на их вопросы, Юрий Лоза похвалил Киркорова за его голос, однако удивился тому, что поп-короля стало слишком много в эфирах, различных проектах и мероприятиях. Между тем, как заверяет исполнитель, в отечественной шоу-бизнесовой среде уже давно ходят слухи о неискренности экс-мужа Пугачевой. Этому у Лозы также есть объяснение, ведь человеку просто не может нравится все подряд, многое приходится делать только исходя из рабочих обязанностей.

На вопрос, согласился бы сам Лоза петь на футбольном матче, артист заявил, что ответил бы организаторам отказом.

Напомним, игра сборных по футболу намечена на 5 июня в Москве. Это спортивное противостояние, как пишет «globalmsk.ru», станет подготовкой к европейскому чемпионату.

Источник: globalmsk.ru