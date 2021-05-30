 

Болтон считает, что США и НАТО должны увеличить помощь Украине в сфере безопасности

30.05.2021, 9:44, Новости дня
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Такое мнение бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал в интервью, организованном общественной организацией “Платформа публичной дипломатии”, которое обнародовали в Facebook 27 мая. 

Болтона спросили, какие шаги должна предпринимать Украина, чтобы вступить в НАТО. 

Дипломат ответил, что Альянс, как правило, не предоставляет членство странам, на территории которых есть вооруженный конфликт, “но были и исключения”. 

“Моя рекомендация [для Украины относительно того, как стать членом НАТО], заключается в том, чтобы США и другие члены альянса увеличили ей помощь в области безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе. Результатом должна стать возможность выслать “добровольцев”, перекрыть поток поддержки оккупантов на востоке Украины и попытаться восстановить границу между Россией и Украиной к месту, с которым соглашались бы обе стороны. Это проект, который должен иметь высокий приоритет”, – сказал он. 

https://www.facebook.com/Publicdiplomacyplatform/videos/4290441040988769/

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля того же года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года состоится саммит НАТО. 3 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что на этой встрече будет обсуждаться дорожная карта для вступления Украины в Альянс. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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