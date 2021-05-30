Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 460 тыс. человек

В стране подтвердили почти 16,5 млн случаев COVID-19, умерли 461 тыс. человек. По количеству случаев заболевания Бразилия – третья в мире.

На первом месте находятся США (33,3 млн заболевших, 594,3 тыс. умерших), на втоом – Индия (27,9 млн заболевших, 326 тыс. умерших), на четвертом – Франция (5,7 млн заболевших, 109,5 тыс. умерших), на пятом – Турция (5,2 млн заболевших, 47,3 тыс. умерших).

Украина в списке на 16-м месте. В стране подтвердили 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 50,5 тыс. пациентов, выздоровело 2 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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