 

В России запретят репетиторство

30.05.2021, 11:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Государственную думу внесён законопроект о запрете оказания репетиторских услуг для школьников и студентов.

В парламентском комитете по науке и образованию назвали меру крайне необходимой в связи с участившимися случаями мошенничества при оказании этих услуг, а также подчеркнули, что уровень преподавания в отечественных образовательных учреждениях позволяет учащимся самостоятельно справляться с программой.

Граждан, уличённых в репетиторстве, ожидают штрафы в размере 200-500 тысяч рублей или общественные работы– Мало того, что рынок репетиторства сам по себе подпольный, представители таких услуг зачастую не обладают надлежащей квалификацией: не знают математических формул, исторических дат и даже правил русского языка, они не несут никакой ответственности за результаты подопечных. Также они не платят налоги. Никто не регистрируется ни как самозанятый, ни как ИП. Таким образом, даже вывести этих жуликов на чистую воду очень сложно. В то же время никакой необходимости в репетиторстве нет. У нас есть прозрачный механизм ЕГЭ, в него входят исключительно вопросы из школьной программы. Поэтому нужно учиться, а если не хочешь учиться, то и репетитор не поможет, – пояснил глава комитета Вячеслав Никонов.

Вычислять репетиторов будет специальная служба при Рособрнадзоре. Её специалисты займутся изучением объявлений о предоставлении репетиторских услуг в интернете, на печатной продукции и уличных рекламных носителях. Данные будут передаваться в налоговую службу и полицию.

Граждан, уличённых в репетиторстве, ожидают штрафы в размере 200-500 тысяч рублей или общественные работы. Если ими окажутся преподаватели учебных заведений, их лишат права заниматься педагогической деятельностью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.01 / Ничто не ново под луной – Личное мнение

06.05 / Мнение: Сговор таксистов, педальный видеорегистратор и ГАЗ в Австралии

08.12 / Мнение: Базовое противоречие

21.03 / «Они нашли друг друга»

05.01 / Исповедь пятнадцатого

10.11 / В Москве ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса – подробности

13.12 / Программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» будет выходить в ТikTok

29.04 / Анастасия Волочкова рассказала о ссорах и примирениях со своим таинственным возлюбленным

15.03 / Мнение: Обстрел

05.10 / Люди, приносящие несчастье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика