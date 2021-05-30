В России запретят репетиторство

В Государственную думу внесён законопроект о запрете оказания репетиторских услуг для школьников и студентов.

В парламентском комитете по науке и образованию назвали меру крайне необходимой в связи с участившимися случаями мошенничества при оказании этих услуг, а также подчеркнули, что уровень преподавания в отечественных образовательных учреждениях позволяет учащимся самостоятельно справляться с программой.

– Мало того, что рынок репетиторства сам по себе подпольный, представители таких услуг зачастую не обладают надлежащей квалификацией: не знают математических формул, исторических дат и даже правил русского языка, они не несут никакой ответственности за результаты подопечных. Также они не платят налоги. Никто не регистрируется ни как самозанятый, ни как ИП. Таким образом, даже вывести этих жуликов на чистую воду очень сложно. В то же время никакой необходимости в репетиторстве нет. У нас есть прозрачный механизм ЕГЭ, в него входят исключительно вопросы из школьной программы. Поэтому нужно учиться, а если не хочешь учиться, то и репетитор не поможет, – пояснил глава комитета Вячеслав Никонов.

Вычислять репетиторов будет специальная служба при Рособрнадзоре. Её специалисты займутся изучением объявлений о предоставлении репетиторских услуг в интернете, на печатной продукции и уличных рекламных носителях. Данные будут передаваться в налоговую службу и полицию.

Граждан, уличённых в репетиторстве, ожидают штрафы в размере 200-500 тысяч рублей или общественные работы. Если ими окажутся преподаватели учебных заведений, их лишат права заниматься педагогической деятельностью.

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