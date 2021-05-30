 

Стало известно о состоянии раненного новосибирским полицейским мужчины

30.05.2021, 9:38, Новости дня
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Пострадавший от выстрела полицейского в Новосибирской области 19-летний молодой человек по-прежнему находится в реанимации, его состояние крайне тяжелое, сообщила представитель регионального минздрава.

«Жив, находится в крайне тяжелом состоянии», – цитирует РИА «Новости» представителя.

В свою очередь в СУ СК РФ по Новосибирской области также сообщили, что мужчина по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В пятницу, 28 мая, инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. . Следственные органы возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским, который ранил нарушителя.



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