 

Британские врачи предупредили об опасном тренде в TikTok

30.05.2021, 9:38, Новости дня
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Врачи Великобритании предложили запретить продажу магнитного пирсинга, имитирующего прокол языка, поскольку подростки часто глотают опасный для здоровья элемент при попытке следовать тренду в TikTok, пишет 30 мая The Guardian.

Для интересных видеороликов подростки помещают магнит по обе стороны языка и покачивают им, чтобы создать иллюзию, что украшение настоящее. В отличие от традиционных магнитов, шарики диаметром менее 6 мм обладают сильным магнитным полем, и их легко проглотить, сообщают «Известия».

Врачи предупреждают, что попадание в желудок более, чем одного такого металлического предмета, опасно, поскольку шарики сжимаются вместе в кишечнике, сдавливая ткань и прерывая кровоснабжение. За последние три года в британские больницы из-за такого происшествия поступили 65 детей.

В связи с этим профессор, детский хирург и национальный директор отдела по делам детей и молодежи Саймон Кенни призвал запретить магниты для пирсинга, которые продаются как творческие наборы.

Ранее в Пермском крае две школьницы во время съемок видеоролика для TikTok подожгли солому на ферме, сгорело имущество на сумму 150 тыс. рублей.



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