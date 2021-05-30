 

Rockstar создаст компьютерную игру по мотивам книги «Зулейха открывает глаза»

30.05.2021, 9:35, Разное
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Генеральный директор компании Rockstar Games Сэм Хаузер анонсировал создание компьютерной игры в жанре MMORPG по мотивам ставшей культовой книги российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Игроков ждёт исследование бескрайних просторов Сибири, перестрелки с сотрудниками ОГПУ и знакомство с культурой татарских крестьян.

На разработку планируют потратить 488 млн долларовПо сюжету, игрок начнёт свой путь как раскулаченный татарский крестьянин, которого отправляют в ссылку в вымышленный лагерь ГУЛАГа в Восточной Сибири. Помимо необходимости выживать, сражаться с конвоирами ОГПУ, писать доносы на других раскулаченных и строительства собственного поместья в сибирских пустошах, игроков ждёт немало нововведений, которых не было в играх серии GTA и Red Dead Redemption. Так, игрокам нужно будет регулярно совершать намаз и соблюдать другие предписания шариата, чтобы сохранить свою репутацию в татарском сообществе. Бюджет игры также станет рекордным: на разработку планируют потратить 488 млн долларов.

– Книга о Зулейхе переведена на 110 языков и популярна во всём мире. Мы долго добивались права воплотить этот литературный шедевр в игроков мире, и, наконец, получили разрешение от автора. Тема раскулачивания татар плохо раскрыта в игровой индустрии, поэтому мы считаем своим долгом закрыть этот пробел. Также будут удалены огрехи, присущие оригиналу: так, в нашей игре депортированные татары смогут быть как чернокожими, так и азиатами, а также не будут ограничены двумя гендерами, – рассказал Сэм Хаузер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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