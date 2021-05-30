Подчеркивают как длину волос, так и красоту лица. “Блестящие полоски” — новый тренд в окрашивании

Седые и натуральные цвета волос по-прежнему в моде. Поскольку это естественные оттенки, они создают ощущение спокойствия и не требуют сложного ухода. Все простое и стильное как правило становится популярным. Поэтому в моду вошла новая техника окрашивания волос – “блестящие полоски”. Эта техника окрашивания подчеркивает как длину и текстуру волос, так и особенности лица.

Новый стиль окрашивания

Особенности стиля – создание нескольких светлых прядей по всей длине. В таком стиле используют разные оттенки блонда. К примеру, на темных волосах делают русое мелирование, добавляя редкие бесцветные локоны. На фоне более темных прядей такое окрашивание создает красивое сочетание тонов, а также придает волосам глубину и объем.

Окрашивание с высветленными полосками волос неприхотливо в уходе. Оно отличается своей натуральностью и тем, что напоминает эффект выгоревших волос, но с большим блеском. По сути, это высококонтрастная форма балаяжа со светлыми вспышками, искусно доработанная для создания элегантного баланса между более темными и светлыми оттенками.

Вы можете усилить или смягчить контраст в зависимости от того, насколько темны ваши натуральные волосы и насколько «ярко выраженными» вы хотите видеть свои локоны.

Светлые полосы идеальны в сочетании с русыми, песочными и платиновыми оттенками.

Эта новая техника окрашивания освежит любой образ и добавит волосам яркости.