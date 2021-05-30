Учёные озадачены повышенной эффективностью вакцин от COVID-19 у мужчин

Американские учёные в ходе нового исследования выявили повышенный эффект вакцин от COVID-19 у мужчин. Связано это с высоким уровнем гормона эстрогена.

Исследователи, проведя новые клинические испытания, пришли к выводу, что действие вакцин от инфекции SARS-CoV-2 снижается в женском организме, а вот у мужчин данные показатели несколько выше. Так, вакцина Pfizer эффективна на 96,4% у представителей сильного пола, а прививка от Moderna – на 95,4%. В первом случае результативные показатели преобладают на 2,7% больше, чем у женщин, а во втором – на 2,3%.

Ощутимая разница в 5,4% выявлена и при вакцинировании прививкой от Johnson&Johnson. Привитые ей мужчины на 68,8% обезопасили себя от тяжёлого течения болезни, а вот у женщин она оказалась эффективной на 63,4%.

Сопредседатель Центра женского здоровья половых и гендерных исследований Сабра Кляйн и её коллеги озадачены полученными результатами. Они утверждают, что зачастую женский организм демонстрирует более мощный иммунный ответ от прививки, а причину пониженных показателей связывают с высоким уровнем гормона эстрогена, передаёт ПолитЭксперт.